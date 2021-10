La nuova Ford Mustang Mach-E vende più della Mondeo: è la fine di un'era

In casa Ford il nome Mondeo rappresenta di sicuro un’icona senza tempo, una berlina in grado di vendersi grazie alla sua fama e alla sua decennale tradizione. Oggi però le cose sono molto diverse rispetto a qualche anno fa e un’elettrica come la Ford Mustang Mach-E già vende più della storica Mondeo.

In Europa il SUV elettrico (per approfondire: abbiamo guidato la Ford Mustang Mach-E in pista) è già più famoso e richiesto della berlina Ford: nel solo terzo trimestre di questo 2021 la Mach-E ha piazzato 15.602 ordini nel vecchio continente, nei primi nove mesi dell’anno la Mondeo ha invece venduto 10.427 unità.

Sappiamo bene come negli ultimi anni SUV e crossover abbiano messo a dura prova le performance di vendita di berline e station wagon, sorprende però vedere come un SUV 100% elettrico dal costo non proprio accessibile a tutti sia in grado di vendere più di un modello storico dell’ovale blu - e in così poco tempo. La Ford Mustang Mach-E non figura nelle classifiche di vendita Ford nei primi sei mesi dell’anno poiché per le consegne effettive i clienti hanno dovuto aspettare la seconda parte del 2021, nonostante questo abbiamo visto come il SUV sia riuscito a far meglio della berlina in ogni sua declinazione.

Ora capiamo perché la società americana ha intenzione di sostituire la Mondeo, già fortemente colpita dall’uscita dell’EcoSport e soprattutto dalla Puma (a proposito: abbiamo guidato la nuova Ford Puma ST), nuovo bestseller assoluto in casa Ford. Al suo posto arriverà probabilmente una EV mid size costruita con piattaforma MEB del Gruppo Volkswagen e con linee da crossover. Aspettiamo di vedere le prossime mosse dell’ovale blu con estrema curiosità.