La Ford Mustang Mach-E vanta un'autonomia elettrica eccellente

L'autonomia per singola carica delle auto elettriche sta aumentando costantemente già da alcuni anni, ma adesso si è arrivati a una soglia davvero buona e in alcuni casi persino comparabile a quella delle auto tradizionali.

Un recentissimo test svolto in Europa sulla Ford Mustang Mach-E ha infatti rivelato un range per singola carica di circa 572 chilometri. La prova su strada è stata fatta direttamente da Gunnar Berg, e cioè dal CEO di Ford Norvegia.

Berg ha guidato la macchina elettrica dalla città di Trondheim, localizzata all'incirca al centro della Norvegia, fino alla capitale del Paese, Oslo, situata molto più a sud. Le due città sono separate da una distanza di 484 chilometri, per cui nel pacco batterie è rimasto il 14 percento di carica, che ha poi permesso al conducente di viaggiare per ulteriori 88 chilometri. Insomma, i 572 chilometri di range riscontrati consentono alla elettrica statunitense di battere la Tesla Model Y Long Range di circa 60 chilometri, stando a quanto riportato da InsideEVs.

E' molto interessante il fatto che Ford in realtà preventivava un range sensibilmente inferiore per la sua variante all-wheel drive, e cioè pari a 539 chilometri. La versione a trazione posteriore invece potrebbe arrivare a percorrere addirittura 610 chilometri per carica.

A ogni modo ci teniamo a dire che un test simile deve esser preso con le dovute precauzioni, in quanto la Ford Mustang Mach-E non è ancora arrivata tra le mani dei consumatori, ma nel frattempo vi consigliamo di dare un'occhiata ad altre due EV le quali hanno stupito per la loro autonomia. La prima è la strabiliante Lucid Air che si vanta di ben 830 chilometri per singola carica in ciclo EPA, mentre la seconda è l'imminente Volkswagen ID.3: anche nel suo caso il risultato su strada è stato sorprendente.