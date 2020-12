Ford Mustang Mach-E contro Tesla Model Y e Volkswagen ID.4: caratteristiche a confronto

Le previsioni 2021 in merito al mercato auto sono chiare: il segmento dei SUV/Crossover crescerà ancora, e buona parte della sfida sarà sui nuovi modelli elettrici. Uno dei più attesi è certamente la Ford Mustang Mach-E, che oggi confrontiamo con Tesla Model Y e Volkswagen ID.4.

A mettere le vetture “una contro l’altra” è stato in realtà InsideEVs USA, andiamo dunque a dare un’occhiata ai dati. Il primo round vede la Mach-E Premium ER contro la Tesla Model Y Long Range (a tal proposito vi ricordiamo che abbiamo visto dal vivo la prima Model Y arrivata in Italia): entrambe sono AWD, accelerano da 0 a 96 km/h in 4,8 secondi, costano attorno ai 50.000 dollari negli USA (e anche in Europa hanno prezzi molto simili).



La Mach-E ha una batteria più grande, da ben 98,8 kWh contro i 75 kWh della Model Y Long Range 2021, la Tesla ha però una migliore efficienza, motivo per cui riesce a percorrere 525 km con una singola carica mentre la Ford si ferma a 434. Grazie a questo la Model Y ha indici MPGe più alti, è dunque consigliata a chi vuole risparmiare sulle spese energetiche.



A confronto con la Volkswagen ID.4 Pro S, la variante top di gamma del produttore tedesco, è stata messa la Mach-E Select SR RWD, così da far combaciare il prezzo attorno ai 34/35.000 dollari. Questa volta la Mach-E ha una batteria da 75,7 kWh, la ID.4 da 82 kWh; una differenza che si sente anche nell’autonomia finale, 370 Ford, 402 Volkswagen. L’americana è anche più potente, con 198 kW di potenza contro i 150 kW della tedesca.



Differenze non sostanziali che rimetteranno tutto ai gusti di ognuno: dal design alla fedeltà del marchio, sarà il pubblico a decretare il migliore SUV/Crossover elettrico del 2021, sarà una battaglia all’ultima immatricolazione.