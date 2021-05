La Ford Mustang Mach-E e la Tesla Model 3 a confronto: quale preferite?

La Tesla Model 3 è stata la regina del mercato elettrico per diversi anni, ora però - finalmente, aggiungeremmo - stanno arrivando validi concorrenti, come ad esempio la Ford Mustang Mach-E.

Abbiamo provato il crossover a zero emissioni proprio qualche tempo fa sulla pista ACI di Arese, saggiandone potenzialità e piacere di guida, non siamo però riusciti a metterlo accanto a una Tesla Model 3 per carpire le principali differenze tra le due BEV. Lo ha fatto per noi il canale YouTube AI Addict, che ha confrontato in modo diretto la nuova Ford Mustang Mach-E e una Tesla Model 3 Long Range 2021.

Il video inizia paragonando i due bauli anteriori, con quello della Mach-E che risulta dotato di divisore, di un dispositivo per tenere al fresco bibite e cibarie e di un piccolo scarico per l’acqua. Si continua con la capacità delle batterie, con il bagagliaio, le portiere, che in entrambi i modelli sono “senza maniglie”.

Continuando con la visione potete scoprire le differenze in merito all’autonomia, al tablet centrale, di dimensioni generose in entrambi i modelli, delle modalità di guida, degli assistenti di guida e dell’accelerazione 0-96 km/h. Infine si chiude mettendo a confronto la camera per il parcheggio a 360 gradi e i sensori di controllo per gli occupanti - se ad esempio abbiamo un bimbo seduto nel seggiolino dietro e accidentalmente lo abbiamo dimenticato (come purtroppo la cronaca ci ha raccontato diverse volte negli ultimi anni). Dopo questo confronto, quale delle due auto comprereste?