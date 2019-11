Ecco il Ford Mustang Mach-E, le foto ufficiali diffuse per errore

Lasciate stare i fantasiosi render pubblicati fino ad oggi, dopo il reveal del nome ufficiale, ora conosciamo anche l'aspetto del Ford Mustang Mach-E. Per errore (o forse per semplice marketing) il configuratore online di Ford ha mostrato come sarà il SUV elettrico.

In teoria la presentazione ufficiale doveva avvenire solamente questa domenica, in realtà come spesso succede c'è stato un pasticcio di mezzo. E ora abbiamo le foto ufficiali del Ford Mustang Mach-E. L'attesissimo SUV elettrico di Ford di cui ormai conosciamo davvero molti dettagli.

Al punto che ci siamo permessi di confrontarlo con la Tesla Model Y.

Il configuratore ci ha anche dato nuove informazioni sul Mustang Mach-E: ci saranno diversi allestimenti con potenza diversa, così i tempi di accelerazione da 0 a 100Km/h oscillano tra (mid-)3 e (mid-)6 secondi. Da modello e modello cambia anche l'autonomia: si va da 230 a 300 miglia, rispettivamente circa 370 Km e 480 Km (EPA). Trazione integrale oppure posteriore, anche qua dipende dal modello scelto.



Come annunciato nella giornata di ieri, Ford aprirà i preordini per il Mustang Mach-E subito dopo la presentazione di questa domenica. Il prezzo invece parte da 43.895 dollari per il modello più economico, quello con motore singolo e autonomia ridotta. Per tutto il resto bisogna aspettare domenica 17 novembre.