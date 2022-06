La prima Ford Mustang Mach-E somigliava a una Toyota Prius: storia di un disastro mancato

Quando Ford ha presentato per la prima volta la nuova Mustang Mach-E di serie nel mondo dei motori è successo il putiferio. Pensate cosa sarebbe successo se persino il design fosse stato simile a una Toyota Prius...

All'annuncio della vettura gli appassionati duri e puri sono impazziti per aver visto il nome Mustang applicato a un SUV coupé 4 porte (tanto che venne aperta una petizione per cambiare nome alla Ford Mustang Mach-E), per non parlare del fatto che fosse anche 100% elettrico. Quella che sembra una follia e un accostamento senza senso è in realtà una storia che abbiamo rischiato di vivere sul serio. A quanto pare i primi sketch della Mustang Mach-E riprendevano in maniera clamorosa le linee della Prius, per fortuna però il boss di Ford America non si è trovato d'accordo.

Siamo nel 2017, racconta Drive Tesla Canada, e Jim Farley non era neppure CEO in Ford. All'epoca era responsabile delle vendite globali, nonostante questo però si oppose fortemente a quei primi sketch della Mustang Mach-E. Lo ha raccontato lui stesso in una recente intervista al The Wall Street Journal, alla vista dei disegni avrebbe esclamato: "Assomiglia a una Prius. È uno scherzo? Cosa stiamo facendo?". Parve subito chiaro che il badge Mustang non sarebbe mai finito su una vettura simile alla Prius, che di aggressivo e sportivo non ha nulla, è una familiare super confortevole tutta votata all'efficienza.

Se Farley avesse approvato quegli sketch, oggi avremmo parlato di una Mach-E completamente differente, capace magari di affossare in partenza il progetto elettrico dell'ovale blu. Fortunatamente i designer furono costretti a gettar via quei primi disegni e a ricominciare il progetto da zero. Anche se può sembrare una curiosa backstory e nulla più, il disastro degli sketch iniziali ha causato un ritardo nella tabella di marcia di diversi mesi, motivo per cui abbiamo visto la Mach-E arrivare sul mercato molto in ritardo rispetto ad altre vetture della concorrenza. Col senno di poi però possiamo affermare con certezza che è stato meglio attendere qualche mese in più e avere la Mach-E attuale...

Mach-E che abbiamo guidato in pista prima del lancio, inoltre abbiamo anche visto dal vivo la Ford Mustang Mach-E GT, la variante più potente della gamma.