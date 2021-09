La Ford Mustang Mach-E ricarica troppo lentamente? Importanti novità in arrivo

La nuova Ford Mustang Mach-E, che nei giorni scorsi è stata presentata in Italia nella sua variante Mach-E GT, è sicuramente una delle auto elettriche più accattivanti e interessanti del panorama attuale. Tuttavia la vettura ha un problema che presto potrebbe essere risolto.

Nonostante il design aggressivo e l'ottima efficienza dei motori, in grado di offrire anche una discreta potenza, la velocità di ricarica è stata più volte criticata per la sua lentezza. Di recente abbiamo visto l'elettrica Ford partecipare a un paio di sfide "endurance", 2.000 km con Bjørn Nyland e 1.600 km con Marcus Brownlee, finendo per arrivare sempre ultima a causa della sua ricarica lenta. Nella sfida dei 1.600 km è addirittura arrivata con 6 ore e mezzo di ritardo rispetto all'Audi Q5, segno che l'ovale blu dovrà assolutamente migliorare le cose a breve.

A oggi sembra che l'elettrica americana tocchi di picco i 150 kW (per essere più precisi, nelle prove che si trovano su YouTube si è arrivati a 145 kW) quando la batteria è scarica attorno al 5%, poi si scende subito vicino ai 106 kW fino a circa il 40%, con la vettura che cala ancora verso i 74 kW e ancora ai 14 kW oltre l'80%. Una curva di ricarica davvero insolita che costringe i proprietari ad aspettare non poco per una ricarica completa; anche raggiungere l'80% è una sorta di incognita, con tempi quantomai ballerini.

Ebbene InsideEVs è riuscita a strappare qualche dichiarazione a Darren Palmer, General Manager di Ford EV, che ha anticipato importanti cambiamenti. Sembra infatti che presto la vettura potrà utilizzare la massima potenza (o quasi) in maniera lineare fino al 90%, con le batterie in perfetto stato che potranno godere anche di una potenza di picco più alta. La curva di ricarica potrebbe dunque migliorare sensibilmente, per la felicità degli attuali clienti e di quelli futuri.