Ford Mustang Mach-E Rally: ufficiale la prima Mustang creata per giocare nel fango

La Ford Mustang Mach-E Rally è un'interessante espansione della famiglia Mustang Mach-E, che porta la potenza e l'agilità dei veicoli elettrici fuori dalle strade cittadine. Si tratta del primo veicolo elettrico Ford ispirato ai rally, progettato per offrire divertimento e libertà anche su strade sterrate.

Questo veicolo presenta una versione ottimizzata del propulsore del Mustang Mach-E GT, con un layout a due motori che mira a fornire almeno 880 nm di coppia e 480 cavalli. Questa combinazione di potenza e tecnologia dei veicoli elettrici può offrire un'esperienza di guida emozionante e dinamica, sia su strade asfaltate che sterrate.

Il design offre una serie di caratteristiche distintive e funzionali per una migliore prestazione su strade sterrate e un aspetto accattivante. Le nuove sospensioni MagneRide sono state progettate per migliorare la capacità di gestire terreni sterrati, i cerchi in lega Oxford White da 19 pollici aggiungono uno stile distintivo al veicolo e possono anche essere progettati per resistere alle sfide delle strade sterrate.

L'auto presenta uno spoiler posteriore per conferire un aspetto sportivo al veicolo e per migliorare la stabilità aerodinamica a velocità più elevate. Il sottoscocca presenta una protezione aggiuntiva per prevenire danni alla parte inferiore del veicolo durante la guida su terreni accidentati. La grande fascia anteriore non è solo un elemento di design, ma ospita anche fendinebbia a LED per migliorare la visibilità durante la guida in condizioni di nebbia o scarsa illuminazione.

La Ford Mustang Mach-E Rally monta a bordo la prima modalità di guida RallySport di Ford, progettata appositamente per la guida fuoristrada. Questa modalità offre una serie di vantaggi per i conducenti che desiderano sfruttare al massimo le capacità del veicolo su terreni sconnessi, questa modalità specifica di guida comprende:

Imbardata aggiuntiva per derapate più ampie , che consente agli appassionati di rally di eseguire derapate più ampie, migliorando il controllo e la manovrabilità durante la guida su terreni sterrati.

, che consente agli appassionati di rally di eseguire derapate più ampie, migliorando il controllo e la manovrabilità durante la guida su terreni sterrati. Una risposta lineare dell'acceleratore che migliora il controllo del veicolo, consentendo una guida più precisa e reattiva su terreni irregolari.

dell'acceleratore che migliora il controllo del veicolo, consentendo una guida più precisa e reattiva su terreni irregolari. Smorzamento più aggressivo, che contribuisce a migliorare la manovrabilità in condizioni di terreno sconnesso e angoli stretti.

Oltre alle capacità fuoristrada, il veicolo è dotato della tecnologia Ford BlueCruise a mani libere per la guida in autostrada, che offre un'esperienza di guida avanzata e sicura. La tecnologia BlueCruise 1.3 migliora ulteriormente l'esperienza di guida con funzionalità come Lane Change Assist e Riposizionamento in corsia, che migliorano le prestazioni in curva e nelle corsie strette.

L'interno della Ford Mustang Mach-E Rally offre una combinazione di comfort, funzionalità e stile che si abbina all'aspetto distintivo delle ruote bianche. Alcuni dei dettagli di design e degli accenti interni includono degli accenti bianchi lucidi sul cruscotto, sulle razze inferiori del volante e sulle cuciture a contrasto sulle porte aggiungono un tocco di stile e personalità all'abitacolo. L'interno include anche i caratteristici sedili, progettati da Ford, con schienali bianchi lucidi e la scritta "Mach-E Rally" impressa sulla superficie. Questi sedili offrono non solo comfort, ma anche un aspetto sportivo che si integra con il tema rally del veicolo.

Il prezzo consigliato iniziale previsto per la Ford Mustang Mach-E Rally è di circa 65.000 dollari negli Stati Uniti (circa 60.000 euro), il prezzo esatto verrà annunciato in prossimità del lancio. Sebbene i problemi relativi ad alcuni richiami della Mustang Mach-E ancora lasciano delle grane da risolvere, questa Mustang Mach-E Rally è prevista per l'inizio del 2024, e le consegne inizieranno poco dopo.