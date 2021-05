Ford Mustang Mach-E prestata a tutti i 380 residenti di un piccolo paesino inglese

Le autovetture elettriche stanno man mano conquistando quote importanti di market share, ma questo fenomeno coinvolge in misura ampiamente maggiore i centri cittadini. Nelle aree rurali è più difficile convincere i residenti al passaggio, ma a quanto pare Ford potrebbe avere la soluzione ideale al "problema".

La casa automobilistica statunitense ha deciso di prestare a tutti i 380 residenti di Fordwich, il più piccolo paesino del Regno Unito, un esemplare di Ford Mustang Mach-E. In base a una ricerca condotta nel marzo di quest'anno da OnePoll, l'82 percento cittadini delle zone rurali inglesi non si sente a proprio agio nel pensare ad un'auto completamente elettrica, e i numeri tendono a scendere rispettivamente al 79 percento e al 76 percento se parliamo di paesini e di piccole città. Per questa ragione Ford crede sia meglio saltare direttamente tutte le strategie pubblicitarie per fare provare di persona le capacità del bolide a zero emissioni.



Il test, che la compagnia ha deonominato "Fordswitch", durerà soltanto tre giorni e avverrà anche grazie alla importante collaborazione con British Gas, che da parte sua provvederà ad installare delle colonnine di ricarica a Fordwitch per semplificare l'esperienza dei cittadini rimuovendo così uno dei più grandi ostacoli all'adozione delle EV.



"Per i prossimi giorni, vogliamo mostrare come anche il paesino più piccolo possa attuare il passaggio all'elettrico!" Così Lisa Branking, direttrice gestionale per Ford Britain, ha commentato nel merito dell'iniziativa, proseguendo come segue:"Ford si è posta l'impegno di aiutare gli attuale ed i futuri clienti ad effettuare l'all-in per il sentiero verso un futuro completamente elettrico, e noi gli daremo supporto."



Il test di tre giorni servirà ai residenti anche per raccogliere informazioni sull'auto elettrica in generale. Secondo i dati raccolti da OnePoll, soltanto il 55 percento delle persone residenti in città scarsamente popolate hanno una istruzione sulle EV tale che possa poi portarli all'acquisto. Ford spera quindi sviluppare in costoro una chiara dimestichezza col nuovo tipo di alimentazione.



Nel frattempo il sindaco di Fordwich, Philip Lewis, è parso essere il più entusiasta di tutti:"E' bello vedere così tante persone registrarsi per i prossimi giorni, e siamo emozionati di avere un punto di ricarica installato localmente per un utilizzo a lungo termine."



A proposito di Ovale Blu e di elettrificazione, ecco a voi l'ultima presentazione del brand: il grosso quanto silenzioso Ford F-150 Lightning.