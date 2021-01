Ford Mustang Mach-E: la Polizia di Ann Arbor ha ordinato un paio di esemplari

Da qualche anno a questa parte alcuni dipartimenti di polizia degli Stati Uniti d'America hanno cominciato a fare uso di auto elettriche come pattuglie operative, scegliendo principalmente le Tesla Model 3 per via dei prezzi di accesso non esagerati e dei bassissimi costi relativi a manutenzione e utilizzo.

Di recente però sono arrivati sul mercato molti altri modelli dei produttori più svariati, e in questo senso è impossibile non citare l'attesissima Ford Mustang Mach-E. La prima Mustang elettrica della casa automobilistica statunitense è appena arrivata sul mercato, ma la Polizia di Ann Arbor ha già deciso di acquistarne un paio di esemplari.

MLive, un notiziario dello stato del Michigan, ha appena reso pubblica la transazione la quale, effettuata durante il mese scorso, avrebbe un valore complessivo 93.926 dollari. Al momento non sappiamo che variante della Mustang Mach-E è stata preferita, ma in ogni caso gli agenti guideranno una vettura dotata di una configurazione a due motori elettrici abbinata alla trazione all-wheel drive, sempre di grande aiuto durante i gelidi inverni del Michigan. Secondo le parole nel merito di Matt Kulhanek, manager del parco veicolo di Ann Arbor, pare che la EV sia in grado di percorrere più di 335 chilometri per singola carica, e ciò suggerisce possa trattarsi del modello con pacco batterie agli ioni di litio da 75 kWh. Dovete quindi sapere che Ford offre anche una versione dotata di una grossa batteria da 98 kWh per 480 chilometri di range.

Passare alla propulsione elettrica si traduce in una spesa di 5.000 dollari per l'accesso alle stazioni di ricarica di Livello 2 da parte del dipartimento, ma al contempo gli agenti si aspettano di risparmiare parecchie migliaia di dollari annuali in costi di gestione e di alimentazione.

A ogni modo è già possibile venire a conoscenza delle esperienze accumulate da altri dipartimenti statunitensi i quali hanno fatto una scelta simile. La Polizia di Fremont è infatti passata alla Tesla Model S già da tempo: ecco quanto ha risparmiato di carburante. Interessante anche l'esperimento attuato dalla Polizia di Bargersville con le Tesla Model 3: questi i risultati economici dopo un anno di utilizzo.