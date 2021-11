La Ford Mustang Mach-E diventa un pick-up truck: un render fa infuriare gli appassionati

La scelta di Ford di utilizzare il brand Mustang per creare il suo primo SUV Crossover elettrico ha fatto infuriare non pochi appassionati "duri e puri", il render di oggi però farà anche peggio: l nome Mustang è infatti finito su un pick-up truck.

Prima che gli appassionati perdano il lume della ragione, assicuriamo tutti che non c'è alcun progetto ufficiale per trasformare la Mustang Mach-E in un pick-up elettrico. L'artista X-Tomi ha in ogni caso avuto l'idea di trasformare il nuovo, sportiveggiante crossover Ford in un pick-up a zero emissioni - ed ecco come apparirebbe una Mustang Mach-E con tanto di cassone posteriore.

Per fortuna l'ovale blu ha altri piani: un pick-up elettrico esiste già in line-up, o meglio arriverà prossimamente ma è già stato ampiamente mostrato. Parliamo del nuovo Ford F-150 Lightning (ufficiale il nuovo Ford F-150 Lightning elettrico), trasposizione a zero emissioni del pick-up più venduto negli Stati Uniti da svariati decenni a questa parte - un prodotto che il Presidente Joe Biden ha già testato in anteprima con estrema soddisfazione (Joe Biden guida il nuovo Ford F-150 elettrico).

Sul pick-up elettrico sappiamo che oltreoceano costerà di partenza "solo" 30.974 dollari, il che non è affatto male per un veicolo di questo tipo. Abbiamo 370 km di autonomia base e 480 km nella versione Extended Range, anche se in questo caso occorrerà sborsare 49.974 dollari. Sarà anche un pick-up particolarmente potente, da 318 kW/430 CV e 420 kW/570 CV. È dunque scongiurato l'incubo del pick-up Mustang. Per ora almeno.