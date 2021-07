La Ford Mustang Mach-E ottiene il Guinness World Record per l'efficienza

Secondo quando appena riportato dal portale Autocar, la nuova Ford Mustang Mach-E avrebbe appena fatto segnare un nuovo Guinness World Record per l'efficienza di un'auto elettrica tramite una prestazione eccellente.

In base a quanto si afferma nel record, il crossover a zero emissioni avrebbe realizzato una media di 6,45 miglia per kilowattora all'interno di un viaggio di 840 miglia. Per rendere più comprensibili ii numeri a noi europei stiamo parlando di 10,38 chilometri per kWh per una percorrenza totale di 1.351 chilometri.

Il viaggio ha condotto la EV da John o' Groats a Land's End, due punti che rappresentano le estremità del territorio del Regno Unito. Ovviamente l'isola britannica non è così grande, ed è facile intuire che non sia stata scelta la via più diretta.

Il viaggio è iniziato lo scorso 3 luglio, e per completarlo sono state necessarie 27 ore ad una media di circa 50 km/h. Siamo ben lontani dai tradizionali test sull'efficienza ma, anche se le agenzie EPA e WLTP non hanno collocato la Mustang Mach-E ai vertici in autonomia complessiva per singola carica (il risultato è comunque buono), la vettura ha comunque dominato una sfida molto ardua.

"Questo record dimostra che adesso le auto elettriche possono soddisfare tutti. Non servono soltanto ai brevi spostamenti cittadini per il lavoro, per lo shopping o a fare lavoro da seconda auto, ma possono essere anche impiegate quotidianamente per spostamenti tra Paesi. Lo abbiamo provato con questa macchina, e il punto di non ritorno è stato raggiunto."

"Il range e l'efficienza della Ford Mustang Mach-E la rendono una macchina di tutti i giorni e pronta ad ogni tipo di viaggio. Abbiamo svolto un'intera giornata di test arrivando a 400 chilometri percorsi, e al ritorno la vettura aveva ancora il 45 percento di batteria."

Il test dimostra che non bisogna affidarsi ciecamente alle stime, poiché se intorno ai limiti autostradali un'auto elettrica può certamente restituire un'autonomia non incredibile, in città e in extraurbana garantisce numeri ampiamente superiori alle aspettative.

Alcune settimane fa l'Ovale Blu ha deciso di convincere i residenti della cittadina inglese di Fordwich circa le qualità delle EV dando in prestito un esemplare di Mustang Mach-E ad ognuno dei 380 abitanti. Chissà se si sono lasciati convincere dall'iniziativa.