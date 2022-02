La Ford Mustang Mach-E nominata come miglior auto elettrica del 2022 da Consumer Reports

Come ogni anno, Consumere Reports ha stilato una lista di 10 vetture che secondo il portale rappresentano al meglio il rispettivo segmento, e la scelta avviene tenendo conto di diversi aspetti legati alla piacevolezza d’uso del mezzo, alla sua sicurezza, alla qualità, alla dotazione e molto altro, e tra le EV la migliore non è Tesla, ma Ford.

Dopo due anni dominati da Tesla, che si è aggiudicata il riconoscimento con la Model 3 nel 2020 e nel 2021, quest’anno l’organismo che testa prodotti per valutare quanto siano convenienti per i consumatori ha decretato che la scelta migliore in termini di auto elettriche è la Ford Mustang Mach-E, perché l’hanno ritenuta superiore per la maggior parte dei loro criteri di giudizio, per quanto la Model 3 rimanga un’opzione assolutamente buona.

Consumer Reports ha quindi scelto l’auto dell’ovale blu perché offre una dinamica di guida e delle performance generalmente superiori alla rivale, evidenziando come la Mustang sia anche più comoda e silenziosa, oltre ad avere una qualità costruttiva superiore.

Anche il sistema di infotainment ha contribuito all’esito della valutazione: entrambe le vetture hanno degli schermi di generose dimensioni e ricchi di funzionalità, dove Tesla sarebbe tendenzialmente superiore ma alcune funzionalità richiedono troppi passaggi per essere utilizzate, mentre la semplicità e l’immediatezza del sistema Ford è stato più apprezzato e consigliato per l’utente medio non troppo tecnologico e smanettone.

Un altro punto a favore di Ford riguarda i sistemi di assistenza alla guida, nella fattispecie la tecnologia BlueCruise per la guida autonoma, che per funzionare richiede l’attenzione del conducente, a differenza dell’Autopilot Tesla.

Nonostante l’alto calibro degli avversari, la Ford Mustang Mach-E aggiunge un altro riconoscimento ai suoi trofei, dopo aver ricevuto le 5 stelle nel crash test Euro NCAP, e aver ottenuto il Guinness World Record come auto EV più efficiente.