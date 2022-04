La Ford Mustang Mach-E GT della Polizia è pronta ad entrare in servizio a New York

Praticamente ogni settore dell’automobile si sta spostando verso scelte più green, e ovviamente anche le forze dell’ordine operano in questo senso, aggiungendo alle rispettive flotte veicoli a motore elettrico. Ebbene, da quest’estate entreranno in servizio le nuove Ford Mustang Mach-E GT della polizia di New York.

Che la Mustang Mach-E fosse pronta per entrare in polizia era risaputo, infatti aveva già passato dei “test d’idoneità” svolti dalla polizia del Michigan, ma in occasione del New York Auto Show, la NYPD ha svelato le nuove vetture che utilizzeranno per pattugliare le strade della Grande Mela.

La polizia newyorkese ha ordinato un totale di 100 unità della Ford Mustang Mach-E GT 2022, con le dovute modifiche per il ruolo che dovrà svolgere. Sotto al cofano non c’è nulla di nuovo, e quindi troviamo la coppia di motori elettrici che offrono 480 CV e 850 Nm di coppia scaricati su tutte e quattro le ruote, che in versione di serie permette fino a 435 km di autonomia, ma probabilmente quelle della polizia dureranno un po’ meno per via della dotazione aggiuntiva che le appesantisce.

Oltre alla livrea dedicata, l’auto è dotata di sirene e luci supplementari, oltre ad avere un allestimento antiproiettile in particolare sulle portiere e sui vetri, ma anche in altre zone che però non vengono specificate. Inoltre, con l’arrivo di queste nuove unità verranno montate anche dieci stazioni di ricarica veloce presso il LaGuardia Airport, per permettere la ricarica dei veicoli in meno di mezz’ora.

Prima di chiudere vi ricordiamo che oltreoceano vari corpi di polizia hanno già adottato vetture elettriche: la polizia di Bargesville ha mandato in pensione le Dodge Charger per delle Tesla Model 3, invece la polizia australiana ha optato per le Tesla Model X.