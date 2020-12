La Ford Mustang Mach-E GT Performance è un razzo su ruote

La Ford Mustang Mach-E GT Performance Edition è appena stata presentata al pubblico come la variante prestazionale del primo SUV completamente elettrico del brand statunitense. Secondo i dati sull'accelerazione condivisi dalla casa pare che possa scattare da 0 a 100 km/h in circa 3,7 secondi.

Giusto per fare una comparativa al volo restando all'interno del marchio possiamo citarvi il tempo che la sua vettura più veloce (esclusa la supercar GT), e cioè la Ford Mustang Shelby GT500, impiega per ottenere la stessa velocità: 3,5 secondi.

Le specifiche tecniche della Mustang Mach-E GT Performance Edition parlano chiaro, in effetti. La EV eroga una potenza di 487 cavalli proprio come la versione GT, ma la coppia sale a ben 860 Nm invece che fermarsi ai soliti 814 Nm.

Passando a un aspetto molto caro a tutti gli automobilisti, e quindi all'autonomia, possiamo dire che la GT Performance Edition monta un pacco batterie da 88 kWh, ma la coppia extra del bolide le fa perdere qualche chilometro per singola carica. Secondo le stime in ciclo EPA il range si attesterebbe sui 378 chilometri per carica: all'atto pratico sono quasi 100 chilometri in meno di quelli che può garantire la versione "base".

Come molti di voi avranno già intuito, affibbiare la denominazione "Perfomance" a una macchina incrementandone esclusivamente la coppia sarebbe assurdo. Infatti non è questo il caso: il SUV elettrico monta infatti pinze freno Brembo di colore rosso le quali rallentano i grossi cerchi da 19 pollici. E' possibile tra l'altro selezionare quelli da 20 pollici con finiture in Ebony Black, mentre gli pneumatici Pirelli estivi provvedono ad avvolgere ogni soluzione.

Dal punto di vista estetico le differenze riguardano la griglia anteriore in tonalità Carbonized Gray, e il grigio avvolge anche la tappezzeria ActiveX degli interni, contrastati da cuciture in colori metallici con inserti riflettenti perforati Miko. Degne di nota poi le finiture in alluminio intorno al quadro degli strumenti.

E' lecito adesso porsi delle domande inerenti il prezzo e la disponibilità della Ford Mustang Mach-E Performance Edition, ma al momento la compagnia non ha comunicato alcunché in tal senso: persino i consumatori statunitensi (di solito privilegiati per auto di questo tipo) sono in attesa di saperne di più. Le voci di corridoio parlerebbero di uno scalino d'ingresso superiore ai 60.000 dollari, ma non possiamo far altro che aspettare notizie ufficiali.

In chiusura, visto che abbiamo già citato la Ford Mustang Shelby GT500, vi rimandiamo al suo tempo sul giro ad Hockenheim: si potrebbe dire di certo sorprendente.