Ford Mustang Mach-E GT contro Mustang GT, elettrico contro combustione: chi vincerà?

Mentre si aspetta la Ford Mustang 2024 che verrà presentata il 14 settembre durante il Detroit Auto Show 2022, gli amanti della muscle car potranno assistere alla sfida tra Ford Mustang a combustione e Ford Mustang Mach-E elettrica: quale tra i due modelli è il migliore in una drag race?

Grazie al team di carwow abbiamo una risposta potenzialmente definitiva, dato che hanno riunito le due Mustang di fabbrica più potenti e veloci, Mustang Mach-E GT e Mustang GT, in una pista di atterraggio per una serie di gare di accelerazione e resistenza da non perdere.

Da una parte abbiamo la Mach-E GT dotata di due motori elettrici per una potenza massima combinata di 487 cavalli e 860 Nm di coppia istantanea, con cambio automatico, trazione integrale e peso pari a 2.198 chilogrammi. Dall’altra, invece, la Mustang GT utilizza il suo V8 aspirato da 5,0 litri modificato leggermente a 490 CV e 530 Nm di coppia, trazione posteriore e cambio automatico a 10 velocità, per un peso di 1.740 kg.

Di conseguenza, la Mustang a combustione ha un vantaggio in termini di potenza e peso ma problemi di trazione, mentre la Mach-E GT è più pesante ma può godere di partenze esplosive che potrebbero valere la vittoria. Qual è il risultato della sfida? Il nostro consiglio è quello di assistervi integralmente con il video allegato alla notizia ma, se non avete 8 minuti da dedicare al filmato, di seguito troverete i risultati completi.

Come ci si aspettava, la Mustang Mach-E GT ha una partenza molto più notevole, ma la Mustang con il suo potente V8 riesce a recuperare agilmente il vantaggio: la prima sfida è stata vinta dall’elettrica con un distacco minimo, mentre la seconda è andata alla versione a combustione. Infine, la terza è stata vinta dalla Mustang GT. Con la partenza in movimento, dunque, lo scenario si ripete: dopo il primo distacco del crossover elettrico, la GT tradizionale ha sempre la meglio sulla Mach-E GT. L’ultimo test della frenata, invece, va alla Mach-E GT.

