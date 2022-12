Una Ford Mustang Mach-E finisce contro un palo a una stazione Shell: colpa del ghiaccio

Buona parte degli Stati Uniti è stretta in una morsa di gelo a dir poco eccezionale, qualcuno ha già definito il disastro degli ultimi giorni “la tempesta del secolo”, con il ghiaccio che sta generando danni a profusione alle auto. Una Ford Mustang Mach-E è persino finita contro un palo a una stazione di servizio.

La storia, messa in questo modo, fa persino sorridere: cosa ci fa una Ford Mustang Mach-E in una stazione di servizio, visto che è totalmente elettrica? Il post, diventato virale grazie a un post su Reddit e all’account IdiotsInCars, mostra il SUV elettrico di Ford finito contro un palo, mentre dietro figura un distributore Shell, Il tutto è accaduto lungo la Pacific Highway a Washington ed è molto probabile che il conducente dell’elettrica si fosse fermato alla stazione di servizio per acquistare qualcosa presso lo shop. Il ghiaccio però ha giocato un brutto scherzo al conducente, lanciandolo contro un palo - il quale ha danneggiato in maniera evidente il frontale della vettura.

Purtroppo l’attuale morsa di gelo sta causando molti altri danni agli utenti americani, il web è infatti pieno di vetture che al pari di una pietra da curling qualsiasi scivolano lungo le strade senza possibilità di manovra. Abbiamo visto come una Tesla Model S parcheggiata si sia schiantata contro altre vetture, nel post Instagram che trovate in basso invece si vede chiaramente come un SUV inizi a scivolare lungo una discesa ghiacciata nonostante il conducente presente all’interno, totalmente impotente. La vettura ne ha colpite altre due parcheggiate lungo la strada - e una terza, una Porsche di colore giallo, ha rischiato seriamente di essere beccata. Purtroppo il ghiaccio è davvero un elemento maledetto, riesce a mettere in difficoltà persino le migliori gomme invernali, ci vorrebbero pneumatici chiodati specifici, che le grandi aziende del settore vendono solo in determinati mercati nordici (pneumatici chiodati che abbiamo testato al Circolo Polare Artico con Goodyear lo scorso anno)