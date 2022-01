La Ford Mustang Mach-E diventa una Escape Room: arriva un nuovo gioco interattivo

Le auto di nuova generazione sono sempre più dei computer su quattro ruote, anche il confine con le console di gioco si è rotto da tempo e ora la Ford Mustang Mach-E diventa una sorta di Escape Room grazie a un nuovo videogioco on-board.

Bisogna essere onesti, il produttore che ha scardinato la quarta parete fra auto e videogiochi è stato di certo Tesla, che sulle sue vetture ha non solo portato titoli indipendenti e vecchie glorie (sulle Tesla si può ad esempio giocare a Sonic), ha anche promesso giochi AAA come The Witcher 3 e Cyberpunk 2077 (le nuove Tesla Model S e Model X potenti quanto PS5). Ora si accoda anche Ford con un'idea alquanto originale: Ford Europe ha sviluppato, in collaborazione con il team Software Enablement & Research di Palo Alto, una sorta di Escape Room (o meglio, Escape Car) interattiva grazie alla quale l'auto guadagna un ruolo attivo assieme agli occupanti.

Un gioco dimostrativo che serve a evidenziare le principali funzioni della vettura elettrica, da avviare tramite il proprio smartphone iOS o Android. Gli utenti potranno interagire con il display centrale della vettura e ascoltare suoni, rumori e voci dall'impianto audio. Anche altri elementi verranno però coinvolti nel processo, pensiamo ai sedili elettrici, al sistema di climatizzazione e le luci.

Pensato per intrattenere, questo applicativo è solo un primo passo verso un nuovo modo di spiegare agli utenti le potenzialità delle auto new gen, che solitamente se ne stanno nascoste in lunghi e noiosi manuali. Per avere un'idea più chiara di ciò che ha in mente Ford mandate pure in play il video in pagina.