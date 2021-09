La Ford Mustang Mach-E è la prima elettrica a superare i test della Polizia del Michigan

Sono ormai anni che i dipartimenti di polizia USA si sono interessati alle auto elettriche. In molti distretti vengono usate delle auto Tesla per abbattere costi di manutenzione e carburante, ora però abbiamo la prima auto elettrica a superare i test della Polizia del Michigan.

In realtà la vettura è diversa rispetto alla Mach-E di serie, il prototipo viene chiamato Ford Pro, parliamo dunque di una variante creata appositamente per la Polizia, che nel Michigan stanno sottoponendo a stress test con ottimi risultati.

Anzi, la stessa Ford ci fa ora sapere: "Il veicolo creato appositamente per la polizia, il Ford Pro basato sulla Mustang Mach-E, è appena diventato il primo veicolo 100% elettrico in grado di superare la rigorosa valutazione della Polizia di Stato del Michigan prevista per il 2022. I test hanno riguardato accelerazione, velocità massima, frenata e inseguimento ad alta velocità, oltre alle caratteristiche base per rispondere nel più breve tempo possibile alle emergenze."

Un risultato eccellente, visto che la Polizia del Michigan è una delle due forze di polizia che testano annualmente i nuovi modelli elettrici, così da poter condividere i dati a livello nazionale. Una volta che i risultati saranno pubblicati ufficialmente, diversi dipartimenti potrebbero scegliere la Ford Pro per i loro parchi auto. Nel frattempo, la Polizia di Bargersville usa con successo le Tesla Model 3, noi comuni cittadini invece possiamo vivere al massimo le emozioni elettriche di Ford con la nuova Mustang Mach-E GT appena arrivata in Italia.