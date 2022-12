La Ford Mustang Mach-E Coupé è in arrivo? L'indiscrezione bomba

Nonostante abbia sollevato un polverone al tempo dell'uscita, per via di quel nome Mustang legato a un veicolo elettrico, la Ford Mustang Mach-E è stato un indiscusso successo, è diventato anche uno dei nostri EV preferiti dopo un viaggio di 4.500 km in Mach-E GT. Presto inoltre potrebbe vendere ancora di più grazie a una nuova variante coupé.

La notizia è di quelle succose, non arriva però da Ford, dunque bisogna prenderla con le dovute pinze. Le informazioni arrivano da AutoForecastSolutions, che avrebbe ricevuto un documento in merito alle Mustang Mach-E in programma presso l'impianto Ford di Cuautitlán, lo stabilimento dell'ovale blu da dove sono uscite tutte le Mach-E prodotte sino a oggi. Come potete vedere dall'immagine in allegato in basso, se la prima generazione di Mach-E è produzione dal 2020, la seconda dovrebbe iniziare il suo cammino dal gennaio 2026 assieme a una fantomatica Ford Mustang Mach-E Coupé, la cui produzione dovrebbe cominciare sempre nel gennaio 2026.

Pur essendo abbastanza vicino, il 2026 comunque non arriverà nell'immediato, Ford avrà dunque tempo e modo di annunciare un'eventuale nuova Mach-E Coupé, bisognerà solo vedere se il modello andrà a sostituire in toto la Mustang a benzina oppure sarà un veicolo tutto nuovo, basato sul design della Mach-E Crossover ma più bassa e prestante. Non vediamo l'ora di saperne di più.

Se non avete mai provato una Ford Mustang Mach-E, l'ovale blu vi mette a disposizione due giorni di prova con la Mach-E grazie a 2Day Drive.