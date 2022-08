Ford Mustang Mach-E stupisce tutti a luglio: vende più della Mustang tradizionale

La sfida tra Ford Mustang Mach-E GT e Mustang GT, quindi tra modello elettrico e a combustione, si sposta dalla pista di atterraggio ai dati di mercato in quanto la Ford Mustang Mach-E a luglio ha venduto più della tradizionale Mustang: è la seconda volta che a Detroit registrano queste interessanti statistiche.

Scendendo nel dettaglio, come ripreso da Motor1, le consegne del Mach-E sono aumentate del 74,1% rispetto a luglio 2021 a un totale di 4.970 consegne, contro le 3.367 unità della classica versione ICE. In termini di vendite totali nel 2022 la Mustang tradizionale ancora domina con 29.611 unità, in netto calo rispetto alle 36.074 vendute nei primi sette mesi del 2021. Al contrario, Ford ha consegnato 22.645 esemplari del crossover elettrico per un aumento del 43,1% rispetto allo stesso periodo del 2021.

Questa però non è la prima volta che l'elettrico batte la tradizione in casa Ford nel 2022, dato che la Mach-E ha già superato le vendite della Mustang lo scorso maggio con un totale di 5.179 unità contro 3.234. Il segnale è però chiaro: le vendite di veicoli elettrici della casa automobilistica sono aumentate del 168,7%, se si contano le 2.173 consegne dell'F-150 Lightning e i 526 esemplari di E-Transit. Considerato poi che Ford controlla il 95% del mercato dei furgoni elettrici, è evidente che il focus sul futuro delle automobili si sta rivelando un successo.

Sarà ancor più interessante monitorare l’andamento futuro delle vendite per l’iconica muscle car, dato che il passaggio agli EV dalla combustione potrebbe gradualmente convincere molti consumatori legati ancora agli ICE.

Restando in casa Ford, eccovi il Ford F-150 Lightning diventato veicolo ufficiale della polizia statunitense.