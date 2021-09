La Ford Mustang Mach-E potrebbe diventare l'auto della polizia per gli agenti del Michigan

Nello stato del Michigan, il corpo di polizia svolge ogni anno un test di valutazione atto a considerare l’arruolamento di nuove vetture nella flotta delle forze dell’ordine, e nel programma di quest’anno compare anche la Ford Mustang Mach-E, il SUV elettrico dell’ovale blu, che ha deciso di collaborare con grande interesse.

Secondo Ford infatti “la domanda da parte delle forze dell’ordine per adottare veicoli elettrici sta crescendo in tutto il mondo”, e il costruttore non vuole farsi trovare impreparato. La partecipazione a questo programma di valutazione sarà utile per comprendere le reali necessità di un mezzo di questo tipo, così da valutare anche la produzione futura di un veicolo elettrico espressamente progettato per questa causa.

L’auto che vedete nelle immagini è proprio quella che è stata utilizzata per le valutazioni, e di fatto è una versione standard della Mustang Mach-E, salvo per la decalcomania “Police” che percorre la fiancata per tutta la sua lunghezza. Non ci sono quindi dotazioni speciali all’interno dell’abitacolo o le immancabili luci a LED sul tetto, almeno per il momento.

E nel caso in cui dovesse entrare in servizio, chissà quale versione verrà scelta dalla Michigan State Police. Qualche mese fa ci siamo messi alla guida della versione standard in pista, rimanendo piuttosto estasiati dal comportamento mostrato in quella circostanza, ma abbiamo avuto anche un primo contatto con la Mustang Mach-E GT, la versione più sportiva e pepata che promette 487 CV e 860 Nm di coppia, per uno scatto nello 0-100 km/h di soli 3,7 secondi: un’alleata niente male per un corpo di polizia, voi che dite?