La Ford Mustang Mach-E un anno dopo: quanta autonomia ha perso dopo 16.000 km?

Anche se Ford ha avuto non pochi problemi con la produzione della sua Ford Mustang Mach-E, ci sono utenti americani che guidano il crossover elettrico (il primo dell'ovale blu) da più di un anno. Uno di questi ha deciso di parlarci della sua esperienza dopo 12 mesi di utilizzo.

Stiamo parlando di un editor del canale YouTube EV Buyers Guide, Alex L. Dykes, che ha guidato per un anno una Ford Mustang Mach-E Premium Extended Range AWD viaggiando per 16.000 km in totale. Il filmato dura 25 minuti ed è davvero dettagliato, vengono snocciolati i Pro e i Contro del crossover elettrico, si parla anche di come - sempre secondo Alex - le gomme di default da 225 Four Season siano forse un po' troppo strette, motivo per cui l'editor/youtuber ha deciso di sostituirle con delle 245 Pirelli P-Zero per migliorare l'handling generale.

Ma parliamo di autonomia: sappiamo tutti che le batterie agli ioni di litio, dagli smartphone alle auto, hanno una fisiologica data di scadenza. Si tratta però di una data parecchio in là con il tempo, soprattutto quando si tratta di EV. Ebbene dopo un anno di utilizzo Dykes ha notato un calo di appena 16 km rispetto all'autonomia originale della vettura. Secondo l'EPA la batteria da 88 kWh della Ford Mustang Mach-E è sufficiente a percorrere 435 km con una carica, subito dopo l'acquisto però, nel febbraio 2021, un test nel mondo reale aveva restituito 442 km di autonomia.

Oggi, dopo un anno di utilizzo, 16.000 km e l'update alle gomme estive, il range è sceso a 426 km, una quota decisamente accettabile secondo Dykes. Ovviamente in inverno bisogna calcolare anche le temperature rigide, con la Ford Mustang Mach-E che non possiede una pompa di calore a protezione della batteria (a tal proposito ricordiamo che la Model Y è stata la prima Tesla ad avere la pompa di calore): a -1 gradi infatti l'auto di Alex ha usato l'80% dell'energia per percorrere 240 km. Per saperne di più sull'auto, nel video trovate anche una digressione sul software di bordo e gli aggiornamenti che ci sono stati nel corso dell'ultimo anno.