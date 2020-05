Ford Mustang Mach-E: gli aggiornamenti wireless, come per le Tesla

Ford guarda al modello Tesla per il suo Mustang Mach-E, il primo SUV elettrico della compagnia. L'ovale blu vuole continuare a perfezionare l'esperienza dei suoi clienti, introducendo mese dopo mese nuove feature per rendere l'auto ancora più tecnologica e completa. Il colosso americano ha spiegato come funzioneranno gli aggiornamenti.

Proprio come per Tesla, si parla di aggiornamenti over-the-air: è possibile scaricare le nuove feature ovunque, a prescindere da dove ci si trova: non sarà necessario recarsi presso una concessionaria ufficiale per ricevere l'update.

"Saranno virtualmente invisibili agli occhi dei proprietari del Mach-E". Ford ha spiegato che intende rilasciare aggiornamenti di entità diversa, e che in alcuni casi l'update richiederà soltanto 2 minuti, mentre in altri casi, quando si tratta di novità molto corpose, ci vorrà più tempo. Ma nessuna paura: il cliente può programmare l'aggiornamento quando ritiene opportuno, ad esempio se è di fretta per andare a lavoro, può scegliere di posticipare l'aggiornamento nel cuore della notte e svegliarsi il giorno dopo con il Mustang Mach-E pronto per l'uso.

Ford sostiene che il primo aggiornamento over-the-air dovrebbe arrivare a 6 mesi dalla prima consegna. I proprietari verranno avvisati del nuovo aggiornamento attraverso la companion app del veicolo, e da lì potranno scegliere quando procedere con il download.

Non è la prima volta che Ford decide di seguire le orme di Tesla in modo così diretto: l'ovale blu guarda con sempre maggiore interesse alle vendite dirette online.