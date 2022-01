Ford Mustang Mach 1 sfida due Porsche Cayman: chi avrà la meglio?

In attesa della nuova Ford Mustang di cui abbiamo visto le prime foto spia, posiamo lo sguardo su una drag race tra una Mustang Mach 1 e due Porsche Cayman, per l’esattezza una Porsche Cayman GT4 e una 718 Cayman entry-level. Chi avrà la meglio in questa sfida all’ultimo metro?

A riprenderla per deliziarci sono stati ancora una volta gli appassionati colleghi di carwow che, su YouTube, hanno mostrato al pubblico questa intrigante battaglia tra le due vetture sportive di Stoccarda e la Mustang Mach 1 nata a Detroit.

Osserviamo le loro rispettive specifiche su carta: la Ford Mustang Mach 1 si presenta con un motore V8 da 5,0 litri per 460 cavalli e 529 Nm di coppia, trazione posteriore, cambio manuale e peso pari a 1.807 kg, ergo è la più pesante del trio. La Porsche Cayman GT4 ha un V6 aspirato da 4,0 litri che genera 420 cavalli e 420 Nm di coppia, con cambio manuale a sei marce, trazione posteriore e 1.420 kg di peso. Infine, la 718 Cayman entry-level si propone con cambio automatico e il motore più piccolo tra le tre: un 2,0 litri da 300 CV e 280 Nm di coppia, per un perso pari a 1.365 chili.

Il nostro consiglio è quello di vedere il filmato integrale, in quanto verrete sorpresi dal risultato. Se volete uno spoiler, tuttavia, ecco cosa avviene nelle varie corse di accelerazione effettuate: la Ford Mustang Mach 1 non riscuote successo, anzi sia nella prima che nella seconda gara risulta arrivare terzo con un tempo pari a 13,7 secondi. La vera battaglia è dunque tra le due auto tedesche, e a sorprendere è la 718 Cayman entry-level con una doppia vittoria grazie al tempo di 12,7 secondi, seguita in entrambi i casi dalla Porsche Cayman GT4 che, nella seconda sfida, ha registrato il tempo di 12,9 secondi.

E à propos di Porsche, ecco un’altra sfida tra Porsche 911 Carrera e BMW M3 Competition.