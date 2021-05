La Ford Mustang Mach 1 sfida BMW M2 CS e Honda Civic Type R LE: qual è la migliore?

Ogni produttore di auto ha i propri modelli sportivi, e poi questi si declinano spesso in altre versioni ancor più pepate e votate all’utilizzo più spinto, magari anche in pista. La Honda Type R ha la versione Limited Edition, BMW M2 aggiunge la sigla CS e Ford Mustang ha appena rilasciato la Mach 1. Tanto belle quanto diverse.

In questo video i ragazzi del canale YouTube Throttle House hanno pensato bene di portare le tre bellezze in pista per farle sfogare un po’ e decretare quale sia la più efficace tra le tre sfidanti. La Honda Civic Type R in versione LE, è un’edizione limitata della hot hatch giapponese, che rinuncia ad alcuni elementi dell’abitacolo per alleggerirsi del superfluo, per un totale di 21 kg in meno, e soprattutto vanta un nuovo set di ruote griffate BBS con pneumatici Michelin Pilot Sport 2.

Esattamente all’opposto della trazione anteriore di Tokyo, troviamo la Mustang, nella sua ultima versione Mach 1, la versione più sportiva della muscle car americana marchiata Ford. Trazione posteriore, un possente V8 da 5 litri capace di 460 cavalli e numerosi accorgimenti all’assetto per renderla più orientata e a suo agio nell’uso in pista.

Infine c’è la BMW M2 CS, la vettura che incarna la sintesi delle due precedenti, con un corpo vettura più vicino alle dimensioni di Honda, ma con la cavalleria di Ford, dotata di un telaio raffinato e prestazioni che la rendono un’arma da pista, ma che può essere usata quotidianamente per la strada.

Il team le ha messe sotto torchio sulla loro pista di prova, equipaggiandole con gli stessi pneumatici Michelin Pilot Sport 2. Non ci vuole uno studio per indovinare quale delle tre sia stata la più veloce, ma lasciamo da parte le prestazioni e le sfide, e concentriamoci sull’essenza di queste auto. Voi quale scegliereste?