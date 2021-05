La Ford Mustang Mach 1 debutta in Europa in edizione limitata

La Mustang Mach 1 è la versione più sportiva della muscle car marchiata Ford, introdotta in America nel 1969 e da sempre utilizzata come punto di partenza per le versioni da corsa. In Europa non è mai arrivata in forma ufficiale, ma oggi le cose sono cambiate.

Sul finire dello scorso anno Ford aveva annunciato che l’auto sarebbe stata commercializzata nel vecchio continente a partire dal 2021, ed da oggi iniziano le prima consegne nel vecchio continente. A differenza della Mustang standard, la Mach 1 porta in dote prestazioni migliorate e componentistica di pregio, adatta ad un utilizzo più orientato alla pista.

Il cuore pulsante dell’auto è un V8 da 5 litri capace di erogare 460 cv a 7.250 giri, con una coppia di 529 Nm a 4.900 giri. I clienti potranno abbinarlo ad un cambio automatico a 10 rapporti, oppure ad un manuale a 6 rapporti TREMEC, un cambio ad alte prestazioni dotato della tecnologia rev-matching per downshift più fluidi e un sistema di raffreddamento dell’olio ottimizzato per la guida più sportiva.

Indipendentemente dalla scelta, entrambe le trasmissioni possono contare su un differenziale a slittamento limitato, capace di fornire grip aggiuntivo in uscita dalle curve. L’auto, in configurazione con cambio manuale, raggiunge una velocità massima di 267 km/h, agevolata dall’adozione di un kit aerodinamico dedicato, che oltre ad incrementare le prestazioni e a migliorare il raffreddamento di di freni e propulsore, rende omaggio al modello originale del 1969.

A livello di assetto l’auto è dotata di un impianto frenante ad alte prestazioni griffato Brembo, con pinze a 6 pistoncini, e le sospensioni sfruttano ammortizzatori MagneRide appositamente calibrati per offrire un controllo e una risposta ottimale anche durante le curve più veloci. Alcuni elementi del sottoscocca sono presi in prestito dalle Mustang Shelby GT350 e GT500, mentre le ruote hanno cerchi da 19 pollici che calzano pneumatici Michelin Pilot Sport 4 già pronti per l’utilizzo in pista.

Numerosi miglioramenti anche sul fronte dell’elettronica, grazie alle Drive Modes, che comprendono la modalità Sport e Track, che vengono abbinate al Track Apps, che consente il monitoraggio dell’accelerometro, della velocità e delle funzioni del Launch Control sul display da 12 pollici dell’infotainment, dotato del sistema di connettività Ford SYNC 3 con touch screen e sistema di navigazione.

L’auto verrà commercializzata in edizione limitata, e per il mercato italiano sono previsti soltanto 57 esemplari, disponibili unicamente nella colorazione Fighter Jet Grey, con strisce nere sul cofano e sulle fiancate.

