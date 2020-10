La Ford Mustang Mach 1 arriva anche in Europa, scopriamola insieme

Lo avevamo anticipato e ora è ufficiale: Ford annuncia l'edizione limitata Mustang Mach 1 per il mercato europeo. È la prima volta che lo storico pacchetto di performance, nato nel 1969, arriva nel vecchio continente.

Sotto al cofano anteriore pulsa una versione da 460 CV e 539 Nm di coppia del classico Ford V8 da 5,0 litri, elaborato appositamente per questa versione. Il sistema di induzione, il collettore di aspirazione e i corpi farfallati sono condivisi con la Shelby GT350, disponibile esclusivamente negli Stati Uniti. Anche il radiatore dell'olio ausiliario deriva dalla GT350, mentre per garantire un sound corposo è stato montato lo scarico Active Valve Performance a quattro terminali. Un po' di amarezza deriva dalla potenza limitata rispetto al modello nordamericano, capace di esprimere 487 CV di potenza massima e 569 Nm di coppia.

La pony car di Ford può essere equipaggiata con un cambio Tremec a sei marce o con un avanzato cambio automatico a dieci velocità. Entrambe le versioni sono dotate di differenziale a slittamento limitato di serie. Un altro aspetto importante della Mustang Mach 1 sono i miglioramenti aerodinamici che oltre a fornire prestazioni migliori rendono l'auto visivamente unica. La Mach 1 genera il 22% in più di deportanza rispetto alla Mustang GT, anche grazie al diffusore posteriore preso in prestito dalla Shelby GT500.

Essendo una vettura pensata per il divertimento in pista non poteva mancare una messa a punto specifica delle sospensioni, con molle più rigide all'anteriore. Gli esclusivi cerchi a cinque razze di 19 pollici calzano pneumatici Michelin Pilot Sport 4 dalle misure maggiorate. I clienti potranno optare su otto colori, tra cui il Fighter Het Grey (con strisce Nero Satinato / Arancio Riflettente) e il Grabber Yellow (con strisce Nero Satinato / Bianco) degli esemplari della galleria immagini sottostante.

La vettura è stata presentata al Goodwood SpeedWeek insieme ad altri modelli esclusivi, come la STARD Ford Fiesta ERX con tre motori elettrici da 600 CV. L'arrivo di questa edizione limitata era tutt'altro che scontata in Europa, mercato toccato a tratti dal mito Mustang e da sempre privo delle edizioni più interessanti, come la Ford Mustang Shelby GT500 da 771 CV.