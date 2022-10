Ford Mustang Mach 1 428 Cobra Jet recuperata da fattoria: nascosta per 40 anni!

Mentre le nuove generazioni ammirano la Ford Mustang 2024 svelata a settembre, ci sono alcuni appassionati che faranno fatica a controllare l’emozione per una Ford Mustang Mach 1 del 1970 tornata alla luce dopo essere stata nascosta per oltre 40 anni in una fattoria.

Il recupero di questo esemplare è stato documentato integralmente su YouTube sul canale di Jerry Heasley, dove proprio nelle scorse giornate è apparso il video che sta facendo il giro del web. La storia è alquanto speciale: colui che la stava custodendo, non il proprietario originale, è difatti deceduto diversi anni fa e la moglie si è quasi dimenticata della sua presenza nella sua fattoria, dato che è rimasta ferma nello stesso posto dagli ultimi anni ’70.

Nel corso dei decenni lo stabile si è riempito fino all’orlo e la Mach 1 è rimasta nascosta con cura in un angolo, dietro attrezzature e vecchi trattori. L’acquirente interessato ha dunque aiutato a sgomberare parte dell’edificio al fine di rimuovere una sezione del muro in completa sicurezza, liberando infine la Mustang Mach 1.

Il filmato è quasi un piccolo documentario sul recupero dell’iconico veicolo, tra i più ricercati nel mondo Mustang con il suo V8 da 7 litri con cambio manuale a quattro velocità, pneumatici Goodyear della vecchia scuola e non troppe miglia sul contachilometri. Ciò che sorprende è che questa Mustang abbia ancora quasi tutti i pezzi originali.

L’ultima parte del video vede il nuovo proprietario, Joe, lavarla da cima a fondo, svelando una vernice in buone condizioni, interni puliti e ben tenuti, e una parte inferiore ancora in ottimo stato. Il risultato finale è una Ford Mustang Mach 1 del 1970 praticamente come nuova. Joe non intende comunque rivenderla, essendo l’automobile dei suoi sogni: il suo piano, ora, è rimetterla in sesto e tenerla in casa per godersela con i suoi figli. Insomma, una storia con un lieto fine.

