La Ford Mustang ibrida non esisterà: cancellato lancio nel 2025?

Tra esattamente una settimana la Ford Mustang 2024 verrà svelata al pubblico, mostrando così la settima generazione del pony al mondo intero. Nel mentre, però, nuove indiscrezioni di mercato parlano della presunta cancellazione della Ford Mustang ibrida attesa per il 2025.

A parlarne non è stata una sola fonte, bensì tre diverse persone contattate da diversi autorevoli portali del settore: riprendendo ciò che ha segnalato Automotive News, la variante ibrida era originariamente prevista per essere lanciata intorno al 2025 ma ora non rientra più nei piani della casa automobilistica statunitense. Peraltro, questa non è l’unica brutta notizia per gli appassionati: sembra proprio che la Mustang sia destinata a rimanere solo a trazione posteriore, ergo non si posizionerà contro la Dodge Challenger GT con una variante a trazione integrale.

Considerato tutto ciò, si ritiene che a Detroit continueranno a produrre il modello di settima generazione per otto anni come ultima Ford Mustang dotata di motore a combustione. Dopodiché, gli occhi dei fan potranno osservare solamente la variante elettrica in arrivo presumibilmente 2030 che darà il via alla nuova era del pony. Secondo altre fonti, in realtà, la Mustang EV potrebbe arrivare a metà del 2028 come modello 2029 e basarsi sulla stessa piattaforma della Mustang Mach-E.

Tutto ciò che possiamo fare al momento, pertanto, è valutare questi rumor cum grano salis e attendere la fatidica data del 14 settembre 2022, quando Ford svelerà tutti i dettagli della Ford Mustang 2024 e magari confermerà le indiscrezioni riportate.

Sempre a proposito della muscle car, eccovi la nostra esperienza con la Ford Mustang Mach-E GT.