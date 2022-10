Ecco la nuova Ford Mustang GT Supercar: le foto spettacolari del modello 2024

Come già abbiamo anticipato a metà settembre, la Ford Mustang 2024 avrà oltre sei varianti da corsa. La prima tra queste ha fatto il suo debutto al campionato Supercars australiano durante la famosa gara di resistenza Bathurst 1000: ecco le foto e caratteristiche chiave del modello sportivo!

Questa Ford Mustang GT Supercar è stata sviluppata da Ford Performance e Dick Johnson Racing e il suo esordio nella scena competitiva avverrà a inizio stagione 2023 con il nuovo regolamento Gen3. A gareggiare con questa iterazione della Ford Mustang 2024 presentata a settembre saranno ben cinque squadre: Dick Johnson Racing, Tickford Racing, Grove Racing, Blanchard Racing Team e Walkinshaw Andretti United.

Al momento le specifiche tecniche chiave di questa versione da corsa sono ancora ignote, ma sappiamo già che avrà lo stesso Coyote V8 di serie con qualche aggiornamento per arrivare a oltre 600 cavalli. Altri aggiornamenti riguardano il kit aerodinamico, minigonne estese e ruote nere con bloccaggio centrale.

Al riguardo, il direttore globale di Ford Performance Motorsports Mark Rushbrook ha dichiarato: “È fantastico poter mostrare, per la prima volta in assoluto a livello globale, la Mustang di settima generazione in forma da corsa. La rivelazione della Mustang Supercar è la prima di molte, con la Mustang che gareggerà nelle competizioni GT3, GT4, NASCAR e NHRA a livello globale. Mustang è un marchio iconico dentro e fuori pista da 58 anni e la sua leggenda continuerà in tutto il mondo. Diciamo sempre che la Mustang è nata per correre, e questo è più vero oggi che mai. La Mustang GT Supercar è pronta per correre nel 2023”.

Andrew Birkic, amministratore delegato di Ford Australia e Nuova Zelanda, ha dunque aggiunto: “Siamo molto orgogliosi di mostrare al mondo la nostra nuova Mustang Supercar e quale posto migliore per farlo se non alla Great Race qui a Mount Panorama. È un momento speciale per poter scoprire questa vettura davanti agli appassionati fan Ford, insieme a tutti i nostri piloti Supercars”.