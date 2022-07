Una Ford Mustang GT preparata sfida la BMW 3.0 CSL replica con motore Tesla: chi vince?

Di solito le muscle cars si comportano bene nelle sfide di accelerazione, grazie alla notevole coppia offerta dai loro motori di grossa cilindrata, quindi richiedono sfidanti di un certo livello. Il team di carwow ha quindi scelto una Ford Mustang GT con alcuni “ritocchi” e l’ha messa in sfida con una BMW 3.0 CSL “Batmobile” degli anni ’70.

Vista così sembra un confronto impari, ma non vi abbiamo ancora detto tutto. La sfidante tedesca infatti non è una 3.0 CSL originale bensì una replica basata su una CSi, ad opera dell’ormai noto costruttore inglese Electric Classic Cars, che ha ricreato l’icona del passato in versione elettrica, con un powertrain che arriva direttamente da Tesla, compreso di pacco batterie.

Il costruttore britannico ha già utilizzato questo powertrain su altre vetture, come l’incredibile Land Rover Defender EV degli anni ’60. Questa volta però ha dovuto depotenziare il motore di Palo Alto perché gli pneumatici posteriori della BMW non riescono a tenere testa alla potenza erogata, e non c’è spazio per adottare gomme di dimensioni più generose.

Quindi la replica della Batmobile si limita ad avere 350 CV invece dei 450 CV e 400 Nm di coppia che abbiamo visto su altri progetti. La Ford Mustang GT invece non è propriamente di serie, ma presenta un nuovo impianto di scarico, nuovi condotti dell’aria e una centralina rivisitata, che assieme hanno portato la potenza a 490 CV con 530 Nm di coppia massima, scaricati sulle ruote posteriori tramite un cambio automatico a 10 rapporti.

Dunque riuscirà la muscle car ad avere la meglio sulla restomod elettrica? I numeri parlano chiaro, ma le prove di carwow non sono mai scontate, quindi premete play e godetevi la sfida.