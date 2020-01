La Ford Mustang GT originale del film Bullitt venduta a quasi 4 milioni di dollari

Venduta all'asta la Ford Mustang GT comparsa del film cult del 1968 Bullitt, parliamo della stessa macchina guidata dal leggendario Steve McQueen. L'asta era stata annunciata lo scorso agosto, ma si è svolta soltanto in questi giorni.

L'asta è stata organizzata dalla Mecum auctions, di Kissimmee. Alla fine, come ampiamente previsto, è stata raggiunta una cifra record: la Ford Mustang GT di Bullitt è stata venduta a ben 3.74 milioni di dollari, che grossomodo corrispondono 3.36 milioni di euro.

In realtà, nei mesi passati si prospettava una cifra ancora più alta, con più di qualche fonte che parlava addirittura di un possibile prezzo di vendita sopra ai 5 milioni di dollari.

Secondo Jalopnik l'apice delle puntata di è raggiunto nei primi 5 minuti dell'asta, quando il veicolo ha superato i 3 milioni di dollari. Poi l'entusiasmo si è perso velocemente, senza grossi nuovi rialzi.

Per celebrare l'iconica auto, Ford ha recentemente messo in commercio un'edizione limitata della Mustang soprannominata proprio Bullitt, il veicolo monta badge Bullitt (in loco del classico cavallino) oltre che colorazione e motorizzazione speciali. La Mustang in edizione Bullitt è disponibile anche in Italia.

Mecum ha anche pubblicato il video dell'asta (dove il veicolo viene mostrato in tutta la sua gloria), lo trovate in apertura.