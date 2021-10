La Ford Mustang GT è americana fino al midollo: quasi tutte le parti sono made in USA

Negli Stati Uniti d'America è sempre di moda andare a caccia del prodotto più orgogliosamente nazionale che esista, in ogni tipo di settore industriale. Ovviamente il mondo automobilistico non fa eccezione, e anche quest'anno la American University Kogod School of Business ha realizzato una lista di veicoli piuttosto interessante.

In base ad una serie di calcoli sulla manodopera e sulle forniture, il modello più americano in assoluto per il 2021 è risultato essere la Ford Mustang GT con cambio manuale, in quanto è riuscita ad agguantare uno score dell'88,5 percento. All'atto pratico "soltanto" il 77 percento delle parti della muscle car provengono da Stati Uniti o Canada, ma l'università prevede altri fattori in grado di far oscillare le percentuali.

Scorrendo la lista verso modelli sempre meno americani troviamo al secondo posto la Chevrolet Corvette, con il 72 percento degli elementi prodotti in USA e Canada e una percentuale complessiva dell'86 percento. A seguire ci imbattiamo in tre vetture dello stesso marchio, che vanno ad occupare ad ex aequo il gradino più basso del podio grazie al 65 percento di componenti fabbricati in Canada e USA e uno score dell'82,5 percento: la Tesla Model 3 Standard Range, la Model 3 Performance e la Model 3 in variante Long Range. Proseguendo scopriamo in ordine il Ford Bronco col V6 da 2,7 litri, la Tesla Model Y, la Tesla Model S, il Ford Expedition, la Chevrolet Colorado a benzina e il GMC Canyon a benzina.



Come avrete già intuito, tra le case automobilistiche a svettare è senza alcun dubbio Tesla (come se non bastasse, la compagnia di Elon Musk costruisce un impianto in Texas), che si attesta su una media dell'81 percento. Da questo punto di vista se la cavano bene anche General Motors e Ford, che superano tranquillamente uno score del 70 percento. Fino all'anno scorso a dominare era il Ford Ranger, ma adesso è crollato in sedicesima posizione. Il brand in effetti ha dovuto importare più del 50 percento delle componenti da Paesi situati al di fuori del Nord America, e lo stesso vale per la Chevrolet Camaro.



Tornando alle Mustang vogliamo chiudere rimandandovi ad una notizia relativa al nuovo modello completamente elettrico: la Mach-E ha fallito il test dell'alce perché il retrotreno non è stabilissimo.