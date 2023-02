La prima Ford Mustang GT 2024 venduta all'asta di beneficienza: sfiorato il mezzo milione

Ford ha presentato l’ultima generazione della Mustang GT lo scorso settembre, ma il modello debutterà ufficialmente sul mercato soltanto nel corso della prossima estate. Nel frattempo però, il primo esemplare della Mustang GT 2024 è stato venduto all’asta e i proventi della vendita sono andati in beneficienza.

All’asta tenuta da Barrett-Jackson, la prima Ford Mustang GT 2024 è stata venduta per 490.000 dollari (451.683 euro al cambio attuale), ma grazie ad altre donazioni sono stati raccolti un totale di 565.000 dollari (521.043 euro), che andranno direttamente nelle casse della JDRF, ovvero la Juvenile Diabetes Research Foundation, per investire appunto sulla ricerca sul diabete.

Tornando alla vettura, si tratta del meglio che si possa desiderare in fatto di Mustang, essendo l’ultima evoluzione della pony car del marchio dell’ovale blu, che sotto al cofano nasconde il motore Coyote V8 da 5.0 litri che in quest’ultima iterazione raggiunge i 492 CV di potenza e 562 Nm di coppia, scaricati a terra grazie ad una trasmissione automatica a 10 rapporti.

Inoltre sfoggia un Performance Pack che offre impianto frenante Brembo, differenziale a slittamento limitato e un sistema di raffreddamento dell’olio ausiliario; a questo si possono poi aggiungere sospensioni attive MageRide e sedili sportivi Recaro. Come detto in apertura, la nuova Mustang GT 2024 è attesa per l’estate del 2023, ma il prezzo non è ancora noto, ma di certo sarà ben distante dal mezzo milione sfiorato all’asta.

E prima di lasciarvi vi ricordiamo che l'attuale generazione di Ford Mustang detiene il record di velocità con albero di Natale sul tetto grazie a Hennessey.