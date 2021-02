Questa Ford Mustang in fibra di carbonio ha 810 CV e un costo fuori dal comune

Spendereste mai 298.000 dollari, vale a dire circa 248.000 euro, per una Ford Mustang? Prima di rispondere lasciatevi raccontare della Carbon Edition sviluppata da Classic Recreations e SpeedKore, la straordinaria vettura che vedete nelle immagini.

Questa particolare edizione è stata sviluppata partendo da una classica GT500CR del 1967: è stata scannerizzata, disegnata, ingegnerizzata in CAD prima di essere assemblata in modo definitivo. Il risultato è una copia perfetta della vettura originale, con tutte le nuove parti in fibra di carbonio allineate e legate insieme allo stato dell’arte.

Il preparatore offre di default una colorazione nera con strisce in rosso ciliegia, su richiesta però è possibile avere anche altre livree. Questa splendida Shelby GT500CR del 1967 è inoltre spinta da un motore Ford Coyote da 5.2 litri (Gen 3) abbinato a un turbocompressore Whipple da 2.9 litri, per una potenza complessiva di ben 810 CV e 813 Nm di coppia.

Insomma la quintessenza della muscle car americana, completa di trasmissione automatica a 10 rapporti con paddle al volante. Una meraviglia su quattro ruote, che nello specifico sono BFGoodrich Rival S da 275/35/18 all’anteriore, 335/30/18 al posteriore. L’impianto frenante invece è targato Wilwood, con pinze a 6 pistoni e rotori da 14 pollici davanti, pinze a 4 pistoni e rotori da 13 pollici dietro. Ora sareste più propensi a sganciare circa 250.000 euro per una tale opera d’arte?