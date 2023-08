La Ford Mustang dice no all'elettrico: sarà ancora termica 'Al massimo ibrida'

La Ford Mustang non è intenzionata nel breve termine a snaturarsi, dando vita ad una versione elettrica. Ovviamente stiamo parlando dell'originale coupé americana, non della Mach-E, il SUV che a breve sarà dotato di batterie LFP.

A farlo chiaramente capire è stato Jim Farley, il CEO dell'ovale Blu, intervistato negli scorsi giorni dai microfoni di Bloomberg. Con la Chevrolet Camaro che cesserà la produzione nel 2024, e con la Dodge Challenger pronta allo stesso destino, l'ultima storica coupé a stelle e strisce resterà quindi la Mustang.

A differenza della concorrenza non è infatti ancora pronta per il pensionamento e nel contempo, nemmeno a dire addio al vecchio propulsore a benzina. "Potrebbe essere una coupé Mustang completamente elettrica? No, probabilmente no. Ma potrebbe esserci una coupé Mustang parzialmente elettrificata? Sì", ha detto Farley, come spiega Bloomberg, riferendosi appunto al futuro della due posti Made in Usa.

Una decisione che fa un po' storcere il naso quello della storica casa americana, che oltre oceano è quelle che sta investendo di più nell'elettrico, con enormi sacrifici in denaro, ma che nel contempo non se la sente ancora di mandare in archivio la sua vettura più rappresentativa nel mondo.

Da anni si parla di una coupé Mustang elettrificata, anche in versione ibrida, e tra l'altro sono stati mostrati due concept green come la Mustang Super Cobra Jet 1800, che ha debuttato a inizio 2023, e la Mustang Lithium EV, che invece aveva fatto bella mostra in occasione del SEMA 2019.

Stando alle parole di Farley, però, nulla di concreto è all'orizzonte, e lo si capisce anche dal fatto che a Pebble Beach Ford abbia presentato la Mustang più potente e costosa di sempre, leggasi la GTD, una versione stradale della GT3 con tanto di V8 sovralimentato da 5,2 litri in grado di produrre fino a 800 cavalli, e con un prezzo da ben 300mila dollari, assolutamente in versione limitata.