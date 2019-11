La Ford Mustang diventa elettrica grazie a Webasto, che la dota di 900 cavalli

Tante novità in arrivo dal SEMA Show 2019, tra le quali l'incredibile Hannessey Camaro Resurrection da 1.200 cavalli di potenza. Quest'oggi però vi mostriamo l'ultima creazione di Webasto: una Ford Mustang elettrificata niente male.

L'elemento peculiare della macchina è la presenza di un cambio manuale a 6 rapporti, molto insolito per una EV, nonostante a molti piacciano i cambi di marcia tra le strade tortuose o sui tracciati più impegnativi. Qualunque sia il motivo, Webasto ne ha integrato uno sulla Ford Mustang Lithium, e si tratta di un robusto Getrag MT82.

La collaborazione con Ford ha portato a un sistema di batterie a 800V, il quale aiuta a garantire una potenza di oltre 900 cavalli, per una coppia di 1355 Nm. Il tutto funziona grazie a quello che Webasto chiama EVDrive, progetto che però non ci è ancora dato conoscere.

Di sicuro la Mustang Lithium si prende molto sul serio, e può pertanto vantare molte componenti da tracciato come i semialberi Ford Performance, il Track Handling Pack, un robusto sostegno che tiene fermo il motore, un differenziale Super 8.8 Torsen e pinze dei freni Brembo a sei pistoni derivati dalla Shelby GT350R. Per concludere troviamo leggerissimi cerchi Forgeline e gomme Michelin Pilot Sport 4S.

L'aspetto della vettura che più salta all'occhio è lo stile del cofano Webasto, il quale è munito di due finestre in policarbonato che permettono di vederne le "interiora", mentre per l'aerodinamica invece sono stati usati splitter laterali e un nuovo diffusore posteriore. La componente elettrica può essere rifornita tramite un sistema di ricarica TurboDX, e su un caricatore portatile TurboCord.

L'unica pecca è che di Ford Mustang Lithium ne vedremo soltanto una ma speriamo che Ford, come suo solito, fornisca la licenza per le modifiche a qualche produttore in grado di portarla sul mercato in numeri più inclusivi. Per concludere vi informiamo sul fatto che è stata appena presentata una nuova incredibile rivale per la Mustang: una Dodge da 1.525 cavalli.