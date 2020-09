La Ford Mustang Cobra Jet 1400 elettrica si dà alle drag race: è subito record

Ford ha impostato il suo attuale cammino commerciale in modo davvero smart. Mentre cerca di portare le elettriche a "prezzi umani", per tutti, si sta concentrando a testa bassa sulle ibride, con Puma e Kuga Hybrid che dominano il mercato nostrano. Allo stesso tempo però continuano i test sulle Mustang elettriche.

Il brand Mustang si sta rivelando estremamente importante per Ford e la sua transizione elettrica. Tutti ormai conosciamo la nuova Mustang Mach-E, SUV crossover prossimo al debutto commerciale, veicolo che ha fatto discutere gli appassionati per via della presunta "dissacrazione" del badge Mustang, ora però Ford sta per dare soddisfazione anche ai fan più incalliti, lavorando su una Mustang a tutti gli effetti, una vera e propria muscle car alimentata a batteria che ha già avuto diverse versioni.

Dal prototipo Mustang Lithium con 900 CV di potenza siamo arrivati alla Mustang Cobra Jet 1400, chiamata così per via dei suoi assurdi 1.400 CV di potenza e 1.490 Nm di coppia istantanea. Un mostro della strada alimentato a batteria che ora dà spettacolo in una nuova clip ufficiale rilasciata da Ford, dove fa segnare un nuovo record: 8,27 secondi per percorrere il quarto di miglio, i nostri 400 metri, con il traguardo superato a 270 km/h! Mandate il video in play e... attenti al fumo generato dai pneumatici.