La Ford Mustang California Special arriva in Europa: alla guida del sogno californiano

La primavera 2022 è ormai alle porte, significa che si sta avvicinando anche la stagione in cui le cabrio scoprono i loro tettucci - e a tal proposito sarete felici di sapere che per la prima volta in Europa avremo l'esclusiva Ford Mustang California Special.

È l'auto che più di ogni altra incarna, secondo Ford stessa, il "sogno californiano" assieme allo spirito dell'iconico modello del 1968 con dettagli di design unici. Nonostante dall'uscita del modello originale siano passati 54 anni, è la prima volta che Ford commercializza ufficialmente in Europa questa variante, disponibile esclusivamente in versione cabrio con capote pieghevole.

Si caratterizza per cerchi in lega da 19 pollici, decalcomanie speciali "Colour Shift", così come per un rabbioso motore V8 da 450 CV. Questo propulsore permette di ottenere 529 Nm di coppia e di accelerare da 0 a 100 km/h in 4,8 secondi (4,5 secondi con il cambio automatico Ford a 10 rapporti). Il quadro strumenti da 12 pollici è digitale e personalizzabile, il software di bordo però è il SYNC 3 (non il nuovo SYNC 4 della Ford Mustang Mach-E), del resto chi sceglie una vettura del genere non lo fa certo per le sue potenzialità di connettività.

Grazie alle modalità di guida poi, Normal, Sport, Track, Snow/Wet, la vettura si può domare sia lungo le infinite autostrade americane che sulla nostra A1. La trazione e la tenuta in curva sono massimizzate da un differenziale a slittamento limitato di serie e da un sistema opzionale di sospensioni MagneRide. Se infine siete preoccupati per il rumoroso V8, con la modalità Good Neighbour potete limitare automaticamente l'emissione di rumore allo scarico in alcuni momenti programmati della giornata.