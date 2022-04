Ford Mustang è stata l'auto sportiva più venduta nel mondo nel 2021

Ford è al lavoro sulla prossima generazione della sua mitica muscle car, ma intanto può festeggiare grazie all’attuale Mustang, che nel 2021 è stata la sportiva più venduta al mondo, per il settimo anno consecutivo.

Un risultato degno di nota, ma bisogna precisare che non si conoscono i numeri esatti, e pare che la casa dell’ovale blu abbia messo in conto non solo la muscle car, ma anche la Mustang Mach-E elettrica (a proposito, godetevi il nostro giro sulla pista di Monza alla guida di Ford Mustang Mach-E AWD), che ovviamente alza significativamente il conteggio a livello globale.

In ogni caso, il 76% delle vendite riguarda ovviamente gli Stati Uniti, mentre i paesi che hanno registrato il più grande incremento delle richieste di Mustang sono la Nuova Zelanda (54.3%), il Brasile (37.3%) e la Corea del Sud (16.6%). Come detto, si tratta del settimo anno di fila in cui la muscle car Ford riesce nell’impresa, mentre per il 2022 la faccenda potrebbe cambiare, dato che le vendite al momento sono calate (la produzione di Mustang e Camaro si è fermata di recente per mancanza di pezzi).

"Quando gli appassionati di tutto il mondo entrano in una Mustang, liberano quella sensazione di libertà e sperimentano la strada aperta", ha commentato Kumar Galhotra, presidente di Ford Blue. "Quella sensazione, insieme al design iconico, ai fantastici propulsori e a un'appassionata comunità globale, contribuiscono tutti a rendere Mustang un leader delle vendite per il settimo anno consecutivo".