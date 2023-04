La Ford Mustang è l'auto sportiva più venduta al mondo negli ultimi 10 anni

Se vi facessimo la domanda Qual è l'auto sportiva più venduta al mondo negli ultimi dieci anni?, sapreste rispondere? Vi aiutiamo noi con dati alla mano: è la Ford Mustang la sportiva più venduta del pianeta.

È quanto emerge dall'analisi condotta da Ford sui dati di immatricolazione di S&P Global Mobility, stilati dai vari governi che comprendono il 95% delle vendite globali di nuovi veicoli in oltre 80 Paesi. Ovviamente nel conteggio sono state inserite sia le versioni coupé a due porte che cabrio. La Ford Mustang, che di recente ha spento 59 candeline, è la sportiva più richiesta soprattutto negli Stati Uniti, dove non a caso ha fatto registrare il 78% delle vendite totali. Altri mercati che hanno fatto segnare una grande crescita nel 2022 sono invece stati la Germania, con un aumento del 17%, la Gran Bretagna, a +14,4%, la Svizzera con un +14,9%. Infine in Medio Oriente c'è stata una crescita del 7,4%.

Ci sembra un ottimo preludio alla Ford Mustang di settima generazione che arriverà nel 2024, il prossimo anno. Un'icona assoluta della sportività americana sarà disponibile sia in versione coupé che cabrio, con motore V8 oppure 4 cilindri turbo, a trasmissione automatica o manuale - insomma c'è una Mustang per qualsiasi gusto ed esigenza.

Due i nuovi motori della Mustang: un EcoBoost da 2,3 litri e il più potente V8 Coyote da 5,0 litri della Mustang GT. Sono disponibili inoltre la nuova funzione Remote Rev, che consente di far girare il motore dell'auto a distanza utilizzando il telecomando, e il nuovo Electronic Drift Brake, che trasforma rapidamente un principiante in un professionista del drifting. Infine, per chi non ama accontentarsi di nulla, la Mustang Dark Horse offre un look tenebroso e ben 500 CV provenienti dal V8 da 5,0 litri.