Questa Ford Mustang di fine anni '90 monta delle TV sui freni: ma perché?

Sul finire degli anni ’90 e nei primi anni del 2000, la cultura del tuning ha raggiunto la sua massima espressione con veicoli spesso fuori di testa per il numero e il tipo di modifiche che sfoggiavano, talvolta senza alcun senso. Ne è un esempio questa Ford Mustang GT del 1999 che monta delle piccole TV sulle pinze dei freni.

Avete capito bene, se vi chinate a guardare i cerchioni - cromati ovviamente - di questa vettura, noterete che sulle pinze dei freni ci sono dei piccoli monitor per trasmettere canali o video, e sono solo una parte degli oltre 20 schermi LCD che si possono trovare sparsi per la vettura, in diverse grandezze.

In quegli anni era una moda piuttosto radicata, e una vera e propria branca del tuning (le cosiddette “Sex Spec” show car), dove l’obiettivo era quello di inserire la maggior parte di schermi in auto, assieme ad un impianto auto capace di dare vita ad una festa da record alla prima sosta (nel 2000 si utilizzava anche il Game Boy per cambiare i parametri delle auto tuning). Il tutto veniva però inserito in una preparazione che non lasciava comunque nulla al caso, tra kit estetici, elaborazioni più o meno spinte al motore, con tanto di NOS, e chi più ne ha ne metta, anche se alla fine le auto diventavano più che altro dei pachidermi per la mole di equipaggiamento che si portavano dietro.

In ogni caso, questa Ford Mustang GT edizione 35° avversario è un chiaro esempio di quel periodo ed è stata conservata come un oracolo, al punto da sembrare uscita da uno dei colorati car meeting che popolavano Fast And Furious (ecco una breve storia del tuning prima e dopo Fast & Furious), e adesso è in vendita presso l’International Car Center in Illinois, con un cartellino del prezzo di 29.990 dollari.