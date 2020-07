Questa Ford Mustang da 750 cavalli costa 39.000€, ma c'è un problema

Beechmont Ford Performance, un'azienda situata nel sudovest dell'Ohio, è solita mettere in vendita Ford Mustang pesantemente modificate a prezzi piuttosto convenienti. Per fare un esempio, lo scorso anno piazzò una Mustang GT da 700 cavalli a 37.600 euro, ma questa volta ha provato a superare ogni limite.

Per il 2020 Beechmont Ford ha messo a listino una Mustang GT con 750 cavalli di potenza e 908 Nm di coppia sotto al cofano, erogati soprattutto grazie all'implementazione di un compressore Roush TVS 2650. Il costo è estremamente conveniente, in quanto parliamo di 39.363 euro richiesti.

Insomma, per la modifica denominata "Phase 2" è previsto un rincaro di quasi 7.000 euro al cliente, il quale si ritroverà tra le mani un bolide velocissimo. Facendoci due conti, BFP offre una vettura che eroga appena 10 cavalli in meno rispetto alla Mustang Shelby GT500 del 2020, ma rispetto a quest'ultima si potranno risparmiare ben 25.300 euro.

Il punto negativo è che la Mustang di BFP non monta il V8 da 5,2 litri della Shelby GT500, ma a muoverla ci pensa il Coyote V8, che a ogni modo si difende alla grande. La società mette però a disposizione un sistema di personalizzazione (a pagamento) che consentirà di regalarsi una macchina assolutamente unica, a patto di voler mettere sul piatto altre migliaia di euro.

Se siete preoccupati per la componentistica interna, ovviamente messa sotto maggior pressione a causa dell'aumento della potenza, vi consigliamo di rilassarvi, perché il cambio manuale MT82-D4 della Mustang è stato sostituito con il MTI550 a sette rapporti che, in base alla denominazione, pare essere lo stesso implementato nel nuovo Ford Bronco.

Meritevole di attenzione è invece la garanzia. Andando a dare un'occhiata alla pagina ufficiale della Mustang dovreste essere totalmente coperti, ma questo non vale per i componenti Roush, i quali godono di un periodo di garanzia molto più breve. I ragazzi di Autoblog hanno provato a contattare direttamente la società per avere più informazioni in questo senso, e non mancheremo di aggiornare l'articolo se dovessero arrivare novità.

In chiusura, se siete interessati all'acquisto di una Msutang, vi consigliamo di dare un'occhiata anche alla Ford Mustang Mach 1, che inaspettatamente ritorna sulla scena automobilistica.