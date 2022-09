Ford Mustang 2024 ufficiale: una vera e propria rivoluzione lato infotainment

La giornata di ieri ha visto la presentazione della nuova Ford Mustang del 2024, giusto dopo il reveal del nuovo logo Mustang da parte del produttore di Detroit. Il pony è tornato con la sua settima generazione e porta con sé novità importanti, specialmente nell’abitacolo.

Il motore sotto il cofano è un Coyote V8 da 5,0 litri con due airbox e doppi corpi farfallati, accompagnato dal turbo EcoBoost da 2,3 litri. Non conosciamo potenza, coppia e altri dettagli sui due propulsori in quanto Ford non li ha condiviso, ma sappiamo che la trazione è posteriore e non manca la possibilità di scegliere tra cambio manuale a sei velocità o automatico a 10 velocità.

Accanto ai propulsori rivisti, c'è una nuova tecnologia pensata per gli appassionati: la possibilità di accendere il motore e farlo girare da distanza tramite il telecomando. Abbiamo poi un nuovo freno elettronico sviluppato da Vaughn Gittin, Jr., noto maestro di drift; è facile intuire, pertanto, il suo utilizzo. Non sono noti dettagli sul funzionamento, ma non vediamo l’ora di vederlo in azione.

C’è poi un’enfasi molto importante sulla personalizzazione, in quanto Ford offre 12 diversi design delle ruote, più colori delle pinze per i freni Brembo del Performance Pack e una selezione di vernici notevole. L’abitacolo adotta texture e finiture più dettagliate con un focus più ampio sulla qualità dei materiali su tutta la linea. Attenzione però al volante e al quadro strumenti digitale da 12,4 pollici collegato a touchscreen da 13,2 pollici: pensate che il software è sì il Ford Sync 4, ma opera su Unreal Engine per una grafica straordinaria durante la visione di contenuti multimediali. Insomma, il sistema infotainment ora è un vero e proprio portento.

In merito al rilascio sul mercato, sappiamo ora che la nuova Ford Mustang arriverà nelle concessionarie nell’estate del 2023. Fino ad allora arriveranno certamente aggiornamenti sulle specifiche tecniche complete.

