Ford Mustang 2024 in arrivo oggi: guardate l'ultimo teaser prima del lancio

Oggi, 14 settembre 2022, Ford presenterà la Mustang 2024 a tutto il mondo. Il pony di settima generazione debutterà a Detroit tra poche ore, ma il produttore statunitense ha voluto deliziare i fan con un ultimo video teaser in compagnia di un ospite d’eccezione: Jimmy Fallon, presentatore di The Tonight Show!

Sull’account Twitter ufficiale dedicato alla Ford Mustang, infatti, nella giornata di ieri è stato pubblicato un breve video di 47 secondi in cui si vede il conduttore televisivo assieme al CEO di Ford Jim Farley alla scoperta della nuova iterazione della Mustang, nascosta da una valanga di pixel. Apparentemente il duo parla anche di dettagli che non sono ancora condivisibili, date le piccole censure fatte con il suono del motore V8.

Possiamo però intuire le proporzioni della vettura: ci saranno il tetto basso e il design fastback, come anche cambiamenti notevoli sul posteriore come la rimozione dell’inserto nero tra i fanali posteriori. All’interno, invece, Fallon indica con gioia il cruscotto potenzialmente in adorazione dei display digitali, di cui si vede anche un colore blu acceso a circa 20 secondi. L'entità degli aggiornamenti digitali della Mustang, tuttavia, è ancora sconosciuta, ma la scopriremo proprio oggi.

Certo, i versi e le esclamazioni di stupore e gioia del comico statunitense possono essere solamente parte dello stunt pubblicitario sul social network dell’uccellino. Restiamo però ottimisti e attendiamo pazientemente quello che si prospetta uno degli eventi cruciali per comprendere il futuro dei leggendari veicoli ICE in vista della transizione all’elettrico.

Nel frattempo, tornate a sentire il fantastico suono della nuova Ford Mustang.