Ford ha mostrato il Mach-E in un nuovo video su Facebook?

Direttamente dalla pagina ufficiale su Facebook di Ford ci arriva un nuovo video promozionale che sembrerebbe mostrare proprio un prototipo avanzato del Mach-E, il SUV elettrico che si ispira al look aggressivo delle Mustang. Vediamo il video e quello che c'è da sapere sul suv elettrico di Ford atteso con la massima trepidazione dai fan del brand.

Tanto per iniziare il video parla espressamente delle auto elettriche in arrivo, e di come Ford stia lavorando per renderle perfette. Anche da questo i dubbi che quello sia il Suv Mustang elettrico non sono tantissimi, del resto è l'elettrica per eccellenza a cui sta lavorando Ford in questo momento. Non che ci sentiamo di escludere colpi di scena, ovviamente.

Il veicolo che si vede in diversi frame nel video, tuttavia, presenta sicuramente alcune differenze importanti rispetto alle precedenti foto spia del veicolo che avevamo visto. La calandra è proprio quella, non c'è dubbio, ma le dimensioni? Sembra davvero un veicolo più massiccio, anche se, come sottolineano correttamente su Motor1, è molto probabile che siano i camuffamenti d'ordinanza a trarci in inganno — le classiche placche usate per nascondere le forme dei veicoli non ancora annunciati.

Trovate il video a questo link.

Detto questo, ormai è dato per molto probabile la presentazione ufficiale del Mach-E verso l'inizio del 2020, con l'arrivo sul mercato a metà del prossimo anno. Se volete comunque solleticare la vostra fantasia, potete sempre dare un occhio a questo render non ufficiale del e-Suv. Il brand americano ci ha tenuto comunque a rivelarci in anticipo quale sarà l'autonomia del Suv elettrico: si parla di 600Km.