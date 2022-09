Ford mostra il nuovo logo Mustang: la prossima generazione sta arrivando

Tra poche ore assisteremo al debutto della settima generazione di Ford Mustang. E' già da tempo che le speculazioni sul nuovo modello impazzano sul web, ma a quanto pare la casa automobilistica americana ha deciso di gettare altra benzina sul fuoco con un teaser sibillino.

Il post Twitter del profilo ufficiale Ford Mustang contiene un video di appena 10 secondi, e l'elemento più interessante è il nuovo marchio con la testa di cavallo visibile al settimo secondo del teaser. E' veramente difficile che essa concerna imminenti varianti di veicoli già esistenti, per cui potrebbe riguardare il logo da applicare sul muso di una variante della prossima generazione di Mustang.

Qualcuno vorrebbe suggerire anche un riferimento ad una Mustang ibrida o completamente elettrica, ma ora come ora è impossibile confermare o smentire questa ipotesi. Del resto tutta l'attenzione è concentrata sulla proposta con motore tradizionale, come intuibile dal penultimo teaser sulla Mustang 2024 con protagonista Jimmy Fallon.



In attesa della presentazione possiamo già confermare il solito motore V8, nonché ribadire la presenza di grossi display digitali illuminati principalmente di blu. Purtroppo i dettagli rivelati a voce dal CEO di Ford, Jim Farley, erano volutamente coperti dal rombo del motore, ma oramai manca poco al reveal.



Per non allontanarci dal brand a stelle e strisce ci teniamo a chiudere rimandandovi alle nuove regole per vendere auto elettriche Ford: i rivenditori saranno costretti a rispettarle.