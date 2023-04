La Ford Mondeo ispirata a Peppa Pig: rosa maialino ma decisamente cattiva

Prendete una Ford Mondeo, coloratela di rosa, ispiratevi al mondo di Peppa Pig e il risultato è ciò che vedete su questa pagina. Un appassionato d'auto, ed evidentemente anche del noto cartone animato, ha ben pensato di trasformare la sua station wagon in qualcosa di mai visto prima.

Il proprietario della Mondeo, o meglio, della Piggy Car, è originario dall'Ucraina, e si è ispirato proprio alla simpatica maialina per trasformare la propria famigliare. Il colore scelto non poteva che essere quindi il rosa, e la vettura selezionata è la quinta generazione della station americana Ford, prodotta fino alla fine del 2022.



Tutti i loghi dell'ovale blu, il simbolo Ford, sono stati sostituiti con quello del famoso personaggio dei cartoni animati, ma al di là di questo aspetto giocoso siamo di fronte ad una vettura davvero interessante e nel contempo ben fatta.

E' vero, forse il rosa è un po' un “pugno in un occhio”, ma in ogni caso stiamo parlando di una Mondeo allargata grazie ad un bodykit a firma SS Tuning che ha reso la station decisamente più cattiva rispetto alla sua versione standard.



Presente anche il badge ST sulla griglia frontale anche se in realtà Ford non ha mai realizzato una versione Performance di questo modello, mentre i cerchi in lega sono da 20 pollici a firma TEC Speedwheels GT8, gommati con degli pneumatici Toyo Tires Proxes, oltre ai distanziali e un kit di abbassamento di KW Suspension.

Resta un mistero cosa vi sia sotto il cofano, anche se non è da escludere qualche ritocco magari al motore più potente realizzato per quella generazione di Ford Mondeo, leggasi l'Ecoboost da 2.0 litri con una potenza massima di 240 cavalli.





Come detto sopra, la Mondeo non è più in vendita nei mercati del Vecchio Continente ma è acquistabile ancora in Cina e in Medio Oriente, anche se viene commercializzata come Taurus. L'addio di questa interessante berlina/station rientra in un progetto di ampio respiro da parte di Ford che ha iniziato un rebranding europeo puntando su auto dallo spirito americano.