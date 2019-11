Ford Model T del 1924 è stata ritrovata dopo ben 50 anni di abbandono

Se seguite assiduamente le nostre pagine potreste aver ormai a noia la frase "ritrovata in un fienile", ma nel mondo dei collezionisti è praticamente routine ascoltarla. Comunque racchiude proprio quello che è successo ad una dimenticata Ford Model T Roadster del 1924.

Questo esemplare in particolare, oltre ad esser stato ovviamente riscoperto in un fienile, era rimasto lì da solo per ben cinquant'anni nella piccola cittadina di Torrington, in Connecticut. La zona è nel bel mezzo di un territorio costellato di parchi nazionali, ed è per questo preservata e utilizzata per l'agricoltura. Non è sorprendente quindi che una Model T sia stata messa da parte assieme a trattori e altri mezzi di quel genere.

Stando alla descrizione la macchina è completamente originale, dalla verniciatura alla tappezzeria, fino a quel che rimane del rivestimento protettivo retrattile. Persino i pannelli in vetro sono rimasti intatti, e per una macchina simile è piuttosto spiazzante come notizia.

Nonostante il clima invernale locale sia molto rigido e le strade vengano stagionalmente cosparse di sale, la vettura non presenta alcuna traccia di ruggine sulla carrozzeria, e l'odometro misura circa 48.000 chilometri percorsi in totale. Per queste ragioni è stata piazzata a 5.900 dollari, cifra con la quale riceverete pure gli ammortizzatori Hassler. I motivi per volersela aggiudicare sono molteplici, e non ci metteremo a dipanare la sua storia e l'indelebile segno lasciato nel mondo automobilistico.

Prima di lasciarvi ammirare questo pezzo storico nella galleria in calce, vi rimandiamo ad altri due importanti ritrovamenti. Il primo riguarda una Lamborghini Miura del 1969, venduta di recente per 1,4 milioni di euro, mentre il secondo concerne una BMW M1 del '79 appartenuta a Herald Ertl.